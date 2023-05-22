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Siyaset Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun TRT'de yapacakları konuşmaların tarihi belli oldu
Siyaset

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun TRT'de yapacakları konuşmaların tarihi belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-05-22 19:08:00 - 2023-05-22 19:17:20
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun TRT'de yapacakları konuşmaların tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun TRT’de yapacağı propaganda konuşmalarının tarihleri belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda salt çoğunluğun sağlanmamasının ardından en çok oy alan adaylar Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçadaroğlu bir kez daha cumhurbaşkanlığı için yarışacak. 28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur öncesi adaylar ilk tur öncesinde olduğu gibi bir kez daha kamera karşısına geçerek TRT’de propaganda konuşması yapacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen günlerde TRT’de propaganda konuşması yayımlanacak olan adayların sıralaması için bugün YSK’de kura çekimi yapıldı.

10'ar dakika propaganda konuşması yapacaklar

 

Kuraya adayların temsilcisi, YSK temsilcileri ve TRT yetkilileri katıldı. 24 Mayıs ve 27 Mayıs tarihlerinde yayımlanacak konuşmaların ilk günü olan 24 Mayıs'ta ilk olarak Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması yayımlanacak, daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasına yer verilecek.

27 Mayıs'ta ise ilk sırada Kemal Kılıçdaroğlu yer alırken, daha sonra Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasına yer verilecek. Konuşmalar 10’ar dakika olacak. Konuşmacılar ceket giymek ve kravat takmak zorunda olacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Görüntüde Türk bayrağı dışında herhangi bir detaya yer verilmeyecek.

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