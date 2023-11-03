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Gündem Erdoğan ve Aliyev’den kritik zirve
Gündem

Erdoğan ve Aliyev’den kritik zirve

Yeniakit Publisher
2023-11-03 14:34:00 -
Erdoğan ve Aliyev’den kritik zirve

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'da ikili görüşmelerini sürdürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

TDT 10. Zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in davetine icabetle bugün "Türk Devri" temasıyla gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı 10'uncu Zirvesi'ne katıldı ve zirve oturumuna hitap etti. Dönem Başkanlığının Özbekistan'dan Kazakistan'a devredileceği zirvede liderler, TDT bünyesinde iş birliğinin daha da ilerletilmesine yönelik çalışmaları ele alacak; güncel, küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

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