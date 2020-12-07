  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Erdoğan: "Ülkemizin, özellikle Asya merkezli üretim ağına alternatif arayışındaki uluslararası yatırımcılara önemli avantajlar sunduğuna inanıyorum."
Aktüel

Erdoğan: "Ülkemizin, özellikle Asya merkezli üretim ağına alternatif arayışındaki uluslararası yatırımcılara önemli avantajlar sunduğuna inanıyorum."

Yeniakit Publisher
2020-12-07 13:19:53 -
Erdoğan: "Ülkemizin, özellikle Asya merkezli üretim ağına alternatif arayışındaki uluslararası yatırımcılara önemli avantajlar sunduğuna inanıyorum."
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Prens Turki el Faysal toplantıda İsrail'i yerin dibine gömdü
Dünya

Suudi Prens Turki el Faysal toplantıda İsrail'i yerin dibine gömdü

İsrail ve Suudi Arabistan'da normalleşme olacağının iddia edildiği bir dönemde İsrail Dışişleri Bakanının olduğu bir toplantıda konuşan Suud..
Haluk Özdil, 'Her şey önceden planlandı' dedi ve tartışma çıkaracak açıklamayı yaptı
Gündem

Haluk Özdil, 'Her şey önceden planlandı' dedi ve tartışma çıkaracak açıklamayı yaptı

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs ile ilgili tartışma çıkaracak açıklamalar yaptı...
Payitaht Abdülhamid'de üzen ayrılık! Vurularak şehit oldu
Medya

Payitaht Abdülhamid'de üzen ayrılık! Vurularak şehit oldu

Payitaht Abdülhamid'in 128. bölümünde üzen bir ayrılık sahnesi yaşandı.

Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay