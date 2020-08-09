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Aktüel

Erdoğan: "TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan Kovid-19 Türkiye Platformu 8 farklı aşı ve 10 farklı ilaç projesi yürütüyor."

Yeniakit Publisher
2020-08-09 17:48:40 -
Erdoğan: "TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan Kovid-19 Türkiye Platformu 8 farklı aşı ve 10 farklı ilaç projesi yürütüyor."
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