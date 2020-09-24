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Gündem Erdoğan telefonda tepki gösterdi! Cumhurbaşkanı apar topar İstanbul'a geldi
Gündem

Erdoğan telefonda tepki gösterdi! Cumhurbaşkanı apar topar İstanbul'a geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda telefonda Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi'ye Kosova’nın Kudüs’te elçilik açma kararına yönelik gösterdiği tepki sonrası Taçi İstanbul'a geldi. Konuya dair izahat veren Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, kendisine emrivaki yapıldığını belirterek "Bu süreç soğutulacak, adım atılmayacak." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 10:41:00 -
Erdoğan telefonda tepki gösterdi! Cumhurbaşkanı apar topar İstanbul'a geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Vahdettin Köşkü'nde Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonda Kosova’nın Kudüs’te elçilik açma kararına tepkisini dile getirmesi üzerine görüşmenin Taçi tarafından talep edildiği öğrenildi. Kararını duyunca üzüldüğünü belirten Erdoğan, görüşmede bu kararın Filistinlilere açık bir ihanet olacağını söyledi.

Kosova İsrail'i tanıyacak, Kudüs'te büyükelçilik açacaktı

Geçtiğimiz haftalarda Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ve Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmüştü. Görüşme sonrası Sırbistan'ın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağı, Kosova'nın ise İsrail'i tanıyarak Kudüs'te büyükelçilik açacağı açıklanmıştı.

Milliyet'in haberine göre, Taçi'nin telefonda bu görülmeyi izah etmek istediği kahvaltının da bu nedenle gerçekleştiği belirtildi.

Erdoğan tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova'dan böyle bir adım beklemediğini ifade ederek bu kararın uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler Kararına uygun olmadığını belirtti. Bu kararın Filistinlilere açık bir ihanet olacağını söyleyen Erdoğan, bu açıklanan kararın iki ülke ilişkilerine zarar vereceğini söyledi.

"Adım atılmayacak"

Görüşmede konuya dair izahat veren Taçi, “Bu süreç soğutulacak, adım atılmayacak. Emrivaki yapıldı. Biz oraya Sırbistan ile ilişkilerin düzeltilmesi için gittik. Başka bir tabloyla karşılaşıldı” dedi.

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