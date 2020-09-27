Erdoğan TEKNOFEST’te hedef koydu: Dünyaya Türk malı damgasını bu gençlerimiz vuracak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zekadan siber güvenliğe kadar her alanda çığır açacak yeniliklerin TEKNOFEST’te tohumlanacağını, filiz bulacağını, kök ve boy salacağını söyledi. Anadolu Ajansının (AA) “Global İletişim Ortağı” olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Gaziantep’te düzenlenen Uzay ve Teknoloji Festivali “TEKNOFEST 2020” etkinliklerine katılan Erdoğan, ilk 2 TEKNOFEST’in İstanbul’da yapıldığını hatırlatarak, İstanbul’da alevlenen teknoloji heyecanının dalga dalga tüm Anadolu’yu kuşattığını söyledi. TEKNOFEST’e bu yıl ülkenin 81 ilinin tamamının yanı sıra 84 farklı ülkeden 20 binin üzerinde takım ve 100 bin yarışmacı başvurusu yapıldığını belirten Erdoğan, şunları dile getirdi:

2071 vizyonu size emanet

“Sizler gibi, gençlerin kurduğu ve kısa sürede dünya çapında başarıya ulaşıp milyar dolarlık değerlere ulaştırdığı girişimler olduğunu biliyoruz. Amerika’daki yarışmada başarılı olan uydusu fırlatılan ekip, şimdi uluslararası alanda başarılı girişimlerde bulunuyorlar. Teknolojinin en büyük sermayesi üretken zihinlerdir. Düne kadar insanlı ve insansız hava araçları alanında esamesi okunmayan bir ülke durumundaydık. Bugün ise yaptığı işe inanan, gece gündüz çalışarak hedefl erine yürüyen bir avuç insan sayesinde aynı alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasında girdik. İnşallah benzer bir başarıyı otomobilde ve uçan arabalarda yakalayacağız. Biz Türkiye’yi 2023 hedefl eriyle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gençlerimiz de inşallah 2053 ve 2071 vizyonlarıyla bu tohumları ulu çınarlara dönüştüreceklerdir. Sizler hayallerinizde ısrarcı olursanız geleceğin teknolojilerinin Türk malı damgasıyla tasarlanıp üretileceğine inanıyorum. Bugüne kadar gençlerimiz, onlara güvendiğimiz hiçbir konuda hamdolsun bizi mahçup etmedi. İnşallah bundan sonra da sizler başarılarınızla bizi gururlandırmayı sürdüreceksiniz.

Küçümseyenlere kulak asmayın

Ülkemizde hâlâ birilerinin teknoloji hamlemizi küçümsediklerini görüyoruz. Onlara vereceğimiz en büyük cevap işte buradaki manzaradır. Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ’ın havacılıktaki gayretlerini ve akıbetlerini bilmeyenlere, bugün sahip olduğumuz insansız hava aracı teknolojilerini, kendi uçağımızı, kendi helikopterimizi yapma gayretlerimizin önemini izah edemeyiz. Nuri Killigil başta olmak üzere yerli ve milli savunma sanayimizi geliştirme yolunda hayatlarını feda eden isimlerin mücadelesini bilmeyen, kendi tankımızı, topumuzu, silahımızı üretme ısrarımızın manasını çözemez. İrlandalı şair Samuel Beckett; ‘Hep denedin, hep yenildin. Olsun gene dene, gene yenil. Daha iyi yenil’ diyor. Bu çabanın, bu emeğin sonucu mutlaka başarıya, zafere çıkar. Türkiye’nin size, gayretlerinize, çabalarınıza, enerjinize vizyonunuza ihtiyacı var. Bin yıldır bu toprakları, vatanımız kılmak uğrunda canlarını ortaya koyan ecdadımız, onca fedakarlığı sizin bugün ve gelecekte göstereceğiniz başarılar için yapmıştır. İnşallah aydınlık geleceğimizin adımı olsun.” Pandemi tedbirleri altın gerçekleştirilen programa; Bakanlar Hulusi Akar, Mustafa Varank, Ziya Selçuk, Murat Kurum, Mehmet Kasapoğlu, Bekir Pakdemirli, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

Türk ekonomisi yeni rekorlara koşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “TEKNOFEST 2020” etkinliklerinin ardından Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde yapımı tamamlanan ve 45 bin kişiye istihdam sağlayan 300 fabrikanın toplu açılışını da gerçekleştirdi. Buradaki konuşmasında CHP’nin 70 yıl önce de aynı kafayla yeni girişim ve hamlelerin önüne set olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Salgın etkisini yitirip taşlar yerine oturdukça Türk ekonomisi yeni rekorlara koşmaya devam edecektir. Türkiye kamu ve özel sektörüyle ne kadar güçlü olursa geleceğine de o derece güvenle bakacaktır. Bazı siyasi parti temsilcilerinin özel sektör karşıtı açıklamaları bunların zihin kodlarını ortaya koymaktadır.”