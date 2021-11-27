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Ekonomi Erdoğan talimat vermişti! DDK'dan döviz hamlesi
Ekonomi

Erdoğan talimat vermişti! DDK'dan döviz hamlesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Devlet Denetleme Kurulu döviz piyasasındaki manipülasyon iddialarını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 15:57:00 -
Erdoğan talimat vermişti! DDK'dan döviz hamlesi

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurları üzerinden manipülasyon yapılıp yapılmadığının araştırılması, varsa konunun gerekli yerlere iletilerek ilgili kurumlar nezdinde çalışma gerçekleştirilmesi için DDK'ye talimat verdi.

Talimat üzerine harekete geçen DDK, döviz kurları üzerinden manipülasyon yapılıp yapılmadığını tespit etmek için ilgili kurumlardan bilgi ve belge isteyebilecek.

Çalışmanın sonunda hazırlanacak rapor, gerekli işlemlerin yapılması için ilgili kurumlarla paylaşılacak.

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