Erdoğan söyleyince kızıyorlar ama.. Rahşan Ecevit Kılıçdaroğlu için bakın ne demiş

A Haber ekranlarında Melih Altınok'un sunduğu bir programa katılan CHP’den ihraç edilen Mehmet Sevigen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun siyasette ilk olarak DSP'ye girmeye çalıştığını söyleyen Sevigen, Rahşan Ecevit'in kendisini kabul etmediğini söyledi.

SSK'daki üçkağıtları nedeniyle DSP'ye kabul edilmedi

CHP’den ihraç edilen Mehmet Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasete ilk girişte DSP için hamle yapığını söyledi. Kendisinin DSP'ye kabul edilmediğini söyleyen Sevigen, sebebiyle ilgili de çarpıcı bir açıklamada bulundu. Sevigen, Rahşan Ecevit’in Kılıçdaroğlunun SSK’da çevirdiği üçkağıtları hatırlattığını ve buraya uygunsuz kişileri yerleştirdiğini söylediğini ifade ederek Rahşan Ecevit'in bu yüzden Kılıçdaroğlu'nu partiye almadığını söyledi.

Erdoğan deyince kızıyor ama bu kez Rahşan Ecevit söylüyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik SSK'daki yolsuzlukları hatırlattığında kızıyor. Ancak bu kez açıklama CHP'den ihraç edilen bir isimden geliyor ve söyleyen ise Rahşan Ecevit. Erdoğan SSK'yı hatırlatınca kızan Kılıçdaroğlu ve tayfasının, Rahşan Ecevit'in sözlerine ne söyleyeceği merak konusu oldu.

14 yaşındaki oğlu ile 10 aylık torununu SSK'lı yapmıştı

Hatırlanacağı üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken emeklilikten faydalanması için 14 yaşındaki oğlu ile o dönem 10 aylık olan torununu sigortalı yapmıştı. Kılıçdaroğlu'nun torununu söz knusu kanunun yürürlüğe gireceği tarihten 2 gün önce sigortalı yaptığı ortaya çıkmıştı.