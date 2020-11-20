  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Erdoğan: "Şartları en doğru şekilde değerlendirerek bu süreci fırsata dönüştürme konusunda kararlıyız."
Aktüel

Erdoğan: "Şartları en doğru şekilde değerlendirerek bu süreci fırsata dönüştürme konusunda kararlıyız."

Yeniakit Publisher
2020-11-20 12:08:45 -
Erdoğan: "Şartları en doğru şekilde değerlendirerek bu süreci fırsata dönüştürme konusunda kararlıyız."
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekrem İmamoğlu'nun gerçekleri ortaya çıktı!
Siyaset

Ekrem İmamoğlu'nun gerçekleri ortaya çıktı!

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, büyük vaat ve namus sözleriyle İBB Başkanlığına seçilen Ekrem İm..
Arınç'ın açıklamaları gündemdeyken Cumhurbaşkanlığından manidar mesaj
Siyaset

Arınç'ın açıklamaları gündemdeyken Cumhurbaşkanlığından manidar mesaj

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Üyesi Bülent Arınç'ın "Yerli Soros" Osman Kavala ve PKK'lı Selahattin Demirtaş üzerinden yaptığı hukuk eleş..
Fransa Ermenistan’ın yardımına koştu
Dünya

Fransa Ermenistan’ın yardımına koştu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dağlık Karabağ bölgesine insani yardım yapılacağını, dini ve kültürel mirasın korunması için önlemleri..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay