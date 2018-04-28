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Erdoğan, Rizespor ve Ankaragücü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü takımlarını tebrik etti.

28 Nisan 2018 Cumartesi 21:49
Erdoğan, Rizespor ve Ankaragücü'nü kutladı

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü takımlarını kutladı.

Erdoğan, Spor Toto 1. Lig'in bitimine bir hafta kala Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü takımlarını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"TFF 1. Lig'de ilk iki sırayı alarak Spor Toto Süper Lig'e çıkan Çaykur Rizespor ve Ankaragücü'nü tebrik ediyor, her iki takımımıza da gelecek sezon Süper Lig'de başarılar diliyorum."

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 21:49
  1. Çaykur Rizespor
  2. Çaykur Rizespor transferleri
  3. Çaykur
  4. Çaykur Rizespor A.Ş
  5. Çaykur Rizespor Başkanı Metin Kalkavan
  6. Çaykur Rizespor teknik direktörü Mehmet Özdilek
  7. ankaragü
  8. Ankaragücü
  9. Ankaragücü Kulübü
  10. Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner
  11. ankaragücü maçı otobüs

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