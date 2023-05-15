Erdoğan rakipsiz

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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında siyasiler oylarını kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu Üsküdar’daki Saffet Çebi Ortaokulu’nda kullandı. Başkan Erdoğan’ın oy kullandığı 3279 numaralı sandıktan sürpriz çıkmadı. Sandıkta kayıtlı 380 seçmenden 364’ü oy kullandı. 7 oy geçersiz sayılırken, 1 oy da zarfta işaret olduğu için açmadan geçersiz sayıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandıktan Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan 212, Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu 132 oy, Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise 12 oy aldı. Adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye ise oy çıkmadı. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da Arjantin İlkokulu’nda oyunu kullandı. 4221 numaralı sandıktan Kılıçdaroğlu’na 229 oy, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 90 oy, ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’a 6 oy çıktı. Sinan Oğan’ın oy kullandığı sandıkta en fazla oyu Kılıçdaroğlu aldı. Sinan Oğan’ın oy verdiği Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi’ndeki 1276 numaralı sandıkta kullanılan 331 oyun 3’ü geçersiz sayıldı. Sayım sonuçlarına göre, Kemal Kılıçdaroğlu 278 oyla birinci oldu. Sandıktan Recep Tayyip Erdoğan’a 36, Sinan Oğan’a 14 oy çıkarken, Muharrem İnce için oy çıkmadı.

Gurbetçilerin tercihi Erdoğan

Almanya’da kullanılan 57 bin gurbetçi oyun yüzde 65.8’ini alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sandıklara damgasını vururken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun oyunun yüzde 32’de kaldığı görüldü. Erdoğan, Fransa’da da oyların yüzde 64.30’unu alarak birinci oldu. Kılıçdaroğlu ise %34.2 oranında oy aldı. Başkan Erdoğan, 287 bini aşkın seçmenin kullandığı Hollanda’da oyların %68’ini alarak, ülkede kurulan 504 sandıktan zaferle çıktı.

FETÖ ve PKK ‘KILIÇDAROĞLU’ DEDİ

FETÖ’cülerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerde, zillet adayı Kılıçdaroğlu’nun önde çıkması dikkatlerden kaçmadı. Kılıçdaroğlu’nun icazet ziyareti için gittiği ve 8 saat ortalıktan kaybolduğu ABD’de kullanılan oyların %80,7’ini alan Kılıçdaroğlu birinci olurken, Erdoğan’ın oyu %15,65 ‘te kaldı. FETÖ’cülerin sığındığı ülkelerden Kanada’da sandıklardan çıkan oyların %79.78’ini Kılıçdaroğlu alırken, Erdoğan ise %17.42 oy oranıyla ikinci sırada kaldı. Yine FETÖ’cülerin yoğun olarak yaşadığı İsveç’te de Kılıçdaroğlu sandıktan birinci çıktı. Kullanılan oyların %55.88 millet ittifakına giderken Erdoğan ise yüzde 41.65 oy oranına ulaştı. Terör örgütü PKK militanları ile FETÖ’cülerin ini halindeki İsviçre’de de yedili masanın adayı Kılıçdaroğlu oyların % 55’ini alarak seçimi önde tamamladı. Erdoğan ise kullanılan oyların yüzde 45.25’ini alarak 3.821 oyun sahibi oldu. FETÖ’nün prensi olarak bilinen firari iş adamı Akın İpek dahil birçok FETÖ’cünün yaşadığı İngiltere’de Kılıçdaroğlu’na yüzde 82.01 oy çıktı. Erdoğan’a yüzde 16.10 oranında oy verildiği görüldü. Haydut devlet İsrail’de yaşayan Türkler tercihini zilletten yana kullandı. Kılıçdaroğlu %75.39 alarak sandıklardan birinci çıktı.