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Erdoğan özellikle sormuştu! Başkan adayı 14 günde işi bitirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Yasin senin niye bıyık yok" dediği Kocaeli'nin Başiskele Belediye Başkan adayı Mehmet Yasin Özlü, bıyık bıraktı.

26 Ocak 2019 Cumartesi 12:13
Erdoğan özellikle sormuştu! Başkan adayı 14 günde işi bitirdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yasin senin niye bıyık yok" dediği Kocaeli Başiskele Belediye Başkan Adayı Mehmet Yasin Özlü, bıyık bıraktı.

Sosyal medya hesabından seçim çalışmaları kapsamında fotoğraflar paylaşan Mehmet Yasin Özlü'nün, Erdoğan'la arasında geçen diyalogdan yaklaşık 2 hafta sonra bıyık bıraktığı görüldü.

"Bırakacağım efendim"

Erdoğan, 12 Ocak'ta yerel seçimde yarışacak olan Kocaeli adaylarını açıklamıştı.

Tanıtım toplantısında Erdoğan'ın Başiskele Belediyesi için aday gösterdiği Mehmet Yasin Özlü ile arasında dikkati çeken bir diyalog geçmişti.

Erdoğan sahneye çıkan Özlü'ye, "Yasin senin niye bıyık yok" ifadesini kullanınca, Mehmet Yasin Özlü ise, "Bırakacağım efendim" yanıtını vermişti.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 12:13
  1. Kocaeli
  2. AK Parti
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Cumhurbaşkanı
  5. Tayyip Erdoğan
  6. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  7. Recep Tayyip

YORUM YAZ

  • AbdülkadirAbdülkadir11 dk önce
    Böyle bir şeyi kabul ederseniz Atatürkü karşılamaya gitmeyen il yöneticisine kızmanız doğru değildir. Yani bir yönetici başkasının bıyığıyla sakalıyla uğraşır mı yahu. Böyle davranırsan yalakalar etrafını sarar ve bu yalakalardan ülke gerçeklerini göremezsin.Sonunda da bu senin zayıflamana sebep olur.Tarih buna benzer birçok örneklerle dolup taşmaktadır.Keşke tarihten bir ibret alınsaydı.

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