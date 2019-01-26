Erdoğan özellikle sormuştu! Başkan adayı 14 günde işi bitirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Yasin senin niye bıyık yok" dediği Kocaeli'nin Başiskele Belediye Başkan adayı Mehmet Yasin Özlü, bıyık bıraktı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yasin senin niye bıyık yok" dediği Kocaeli Başiskele Belediye Başkan Adayı Mehmet Yasin Özlü, bıyık bıraktı. Sosyal medya hesabından seçim çalışmaları kapsamında fotoğraflar paylaşan Mehmet Yasin Özlü'nün, Erdoğan'la arasında geçen diyalogdan yaklaşık 2 hafta sonra bıyık bıraktığı görüldü. "Bırakacağım efendim" Erdoğan, 12 Ocak'ta yerel seçimde yarışacak olan Kocaeli adaylarını açıklamıştı. Tanıtım toplantısında Erdoğan'ın Başiskele Belediyesi için aday gösterdiği Mehmet Yasin Özlü ile arasında dikkati çeken bir diyalog geçmişti. Erdoğan sahneye çıkan Özlü'ye, "Yasin senin niye bıyık yok" ifadesini kullanınca, Mehmet Yasin Özlü ise, "Bırakacağım efendim" yanıtını vermişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.