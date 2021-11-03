"Erdoğan öldü" diyen solak troller şamarın nereden geldiğini anlamadı! İşte Erdoğan'ın yeni görüntüleri
Solak trol ordusunun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sosyal medyada başlattığı “öldü” yaygarasına İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan tokat gibi bir cevap geldi. Erdoğan’ın videosunu paylaşan Altun “Dosta güven, düşmana korku…” notunu düştü. Yiğit Bulut da Erdoğan’ın Ankara’ya gelişine dair bir video paylaştı.
Erdoğan düşmanlığı gözlerini karartan solaklar görülmemiş bir alçaklığa ve ihanete imza attı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öldüğüne dair iddiaları yayan solak troller ihanet dolu paylaşımlarda bulundu.
Altun ve Bulut'tan videolu paylaşım
Twitter’da #ölmüş hastagi ile kara propaganda yapan solak trollere İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan tokat gibi bir cevap verdi.
Altun, "Dosta güven, düşmana korku…" yazdığı paylaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın askerleri selamladığı videoyu ekledi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın havalimanında çekilmiş son görüntüsünü paylaşarak şunları yazdı;
“Bir Yiğit hepinize yeter. istediğiniz kadar asılsız haber yayarak spekülasyon yapmaya çalışın. Türk yargısı bunları yapanlarla ilgili gereken adımları atacaktır.”