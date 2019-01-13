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Erdoğan o afişe hayran kaldı

Başkan Erdoğan, Başkan Erdoğan Sakarya'da "AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı"nda açılan bir pankarta hayran kaldı. Erdoğan, "Bu pankart tek kelimeyle nefis, CHP belediyeciliğini gösteriyor." dedi.

13 Ocak 2019 Pazar 17:55
Erdoğan o afişe hayran kaldı

Başkan Erdoğan Sakarya'da "AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. Toplantıda açılan bir pankarta hayran kalan Erdoğan, 'nefis' yorumunu yaptı.

Errdoğan, CHP'ye göndermelerde bulunan pankartla ilgili, "Biz gittiğimiz her yerde eserlerimizle konuşuruz. Ama CHP'de böyle mi? CHP'de her zaman laf var. CHP belediyeciliğinde grev var. Maaşlarını alamayanlar var. İşte CHP belediyeciliği bu... Bu pankart tek kelimeyle nefis, CHP belediyeciliğini gösteriyor." dedi.

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Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 17:55
  1. Sakarya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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