Erdoğan kukla Prens Selman'ın yüzüne bakmadı

Japonya’nın Osaka kentinde gerçekleştirilen G-20 zirvesine ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine de değindi.

Erdoğan, “Biz bu hassas tavrı, geçen yıl vahşi bir cinayete kurban giden merhum Gazeteci Cemal Kaşıkçı hadisesinde de gösterdik. Birleşmiş Milletler (BM) ile işbirliği içerisinde çalışarak Cemal Kaşıkçı cinayetinin üzerinin örtülmesine müsaade etmedik. Geçen hafta kamuoyuyla paylaşılan rapor, cinayetle ilgili pek çok gerçeği açıkça ortaya koyuyor. Birleşmiş Milletlerin, Özel Raportör Callamard’ın raporunun arkasında durarak gerekli adımları atmasını bekliyoruz. Kaşıkçı cinayetinin, tüm yönleriyle aydınlığa kavuşturulması ayrıca en üstten en alta kadar sorumlularının tamamından hesap sorulması uluslararası toplumun öncelikli görevidir.” dedi.

"Selman'la görüştünüz mü?" sorusu

Bir gazetecinin G20 süresince Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşüp görüşmediğini sorması üzerine Erdoğan, kendisiyle bir görüşme yapmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM’nin raporunda da Cemal Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile G20 sırasında birçok kez yakın noktalara bulundu.

Hatta dün çekilen aile fotoğrafında ABD Başkanı Donald Trump’ın sol tarafından Veliaht Prens Selman, sağ tarafında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan yer almıştı. Fakat Erdoğan’ın Suudi Prens’le hiçbir teması olmadı.