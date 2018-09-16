Erdoğan: Kravatınızı çıkarın

Başkan Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin önceki gün yapılan il başkanları toplantısının basına kapalı bölümünde teşkilata yerel seçimlerin yol haritasını çizdi. Teşkilatını tasarruf yapmaları konusunda uyaran Erdoğan’ın toplantıda şu mesajları verdiği öğrenildi:

"7’den 70’e makam gözetmeksizin herkes tasarruf etsin. İllerinize döner dönmez sahada olun. Sahada olduğunuz sürece kravatı çıkarın, gönüllere dokunun, kibirli olmayın. (İl başkanları) Bana sormadan istifa etmeyin. Yarım kalmış projeler bitmeden yeni projelere başlamayın. Öncelikli yapılması gereken çalışmaları listeleyin ve bana bildirin.

ŞATAFATTAN UZAK DURUN

(Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde de yapılması) İhtiyaç hasıl olursa ittifak yaparız. Cumhur İttifakı'ndaki dayanışmamız neyse yerel seçimlerde de bu ittifakı gerçekleştirme imkanımız olabilir. Ama bazı illerde ihtiyaç yok."

Toplantıya katılan il başkanları başta olmak üzere, belediye başkanları ile kadın ve gençlik kolları başkanlarından makam odaları ve bina giydirmeleri konusunda şatafattan uzak durmaları istendi. Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da AK Parti’nin kurumsal kimliğine ilişkin yeni düzenlemeler ve 81 ildeki tüm teşkilat mensuplarının sosyal medyayı nasıl kullanacaklarına yönelik bir sunum yaptı. Ünal, yerel seçimlere yönelik haber paylaşımlarının ortak yapılması gerektiğine vurgu yaparken, “Ortak paylaşımlar daha hızlı yayılır ve daha çok insana ulaşır” bilgisini paylaştı.