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Erdoğan: "Koronavirüs sonrası siyasi ve ekonomik olarak yeniden şekillenecek dünyada ülkemizin ulaşımdaki güçlü altyapısı en büyük avantajımız olacak"

Yeniakit Publisher
2020-05-16 15:55:54 -
Erdoğan: "Koronavirüs sonrası siyasi ve ekonomik olarak yeniden şekillenecek dünyada ülkemizin ulaşımdaki güçlü altyapısı en büyük avantajımız olacak"
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Satılık 2009 model Opel Astra

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