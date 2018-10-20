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'Erdoğan, Kaşıkçı olayında önemli bir anlaşma sağlayıcı haline geldi'

Washington Post, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir anlaşma sağlayıcı haline geldiği değerlendirmesinde bulundu

20 Ekim 2018 Cumartesi 06:47
'Erdoğan, Kaşıkçı olayında önemli bir anlaşma sağlayıcı haline geldi'

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir anlaşma sağlayıcı haline geldiğini yazdı. AA'nnı haberine göre; Kaşıkçı'nın yazarları arasında bulunduğu Washington Post gazetesinde Kareem Fahim ve John Hudson imzasıyla "Türkiye Cumhurbaşkanı, Suudi gazeteci kaybolduktan sonra nasıl önemli bir anlaşma sağlayıcı oldu?" başlıklı yazı yayımlandı.

"Suudi bir gazeteci ortadan kaybolduktan sonra Türkiye sadece sessiz sedasız olayı araştırmaktan fazlasını yaptı. Dünyanın dikkatini, kendi topraklarında küstahça, bir devletin desteğiyle yapılan infaza çekerek krizi anlattı." ifadelerine yer verilen yazıda, Kaşıkçı cinayetinin detaylarının Türk medyası ve uluslararası basında yer aldığı hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da soruşturmayı önlemekle suçladığı Suudi yöneticilere toplum önünde çıkıştığı belirtilen yazıda, "Türkiye'den sızan bazı bilgiler küresel ilgiyi canlı tuttu. Belki de Suudi Arabistan'ın inkar etme çabalarını söndürecek ve Trump yönetiminin en yakın Arap müttefiki olan Suudi Arabistan'dan uzaklaştırmasını sağlayacak." değerlendirmesinde bulunuldu.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 06:47
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