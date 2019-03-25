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Erdoğan: Karşımıza mertçe çıkamıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muş mitinginde halka hitap etti. Erdoğan "Mertçe karşımıza çıkmadıkları için mesajlarını ya Suriye'den ya Irak'tan ya Kandil'den ya Pensilvanya'dan ya Avrupa Parlamentosu'ndan ya da 16 bin 500 kilometre uzaktan veriyorlar" açıklamasında bulundu.

25 Mart 2019 Pazartesi 17:37
Erdoğan: Karşımıza mertçe çıkamıyorlar

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

-Muş'u ve sizleri çok özledim. Aramızdaki sevdayı anlatmaya inanın kelimeler yetmez. Kim ne derse desin gönülllerimize asla sınır çizdirmeyiz. Kim ne derse desin ebedi kardeşliğimize leke sürdürmeyiz. Benim Muş'lu kardeşim birliğin, beraberliğin kıymetini çok iyi bilir. İnşallah pazar günü yeni bir tarih yazarsınız. Birbirimizi Allah için sevmemizi hala bu terör örgütü hazmedemiyor

'Beraberce hezimete uğratacağız'

Bir asır önce bu toprakları kanımızla yeniden vatanımız kılmışsak bugün de bölücü heveslilerine aynı şekilde karşı çıkıyoruz. PKK terör örgütüne ve onun desteklediği siyasi partinin uzantılarına bu topraklarda yer olmadığını 31 Mart'ta göstereceğiz. Güneydoğu'da binaların altında tünelleri açanlar, hizmet için yoklar, bunlar yıkmak için varlar. Bunlar 14-15 yaşındaki sabileri analarından koparıp Kandil'e kaçıranlar değil mi? Okullarımızı, camilerimizi yakan, yıkan alçakları beraberce hezimete uğratacağız.

'Bunlara şöyle bir Osmanlı tokadı yakışmaz mı?'

-34 yıldır Kürt kardeşlerimizin canından beslenen canilere bu topraklarda yer olmadığını göstereceğinize inanıyorum. Bunlara şöyle bir Osmanlı tokadı yakışmaz mı? Yüz yıl önce bu topraklarda verilen mücadeleyle bizim verdiğimiz mücadelenin hiçbir farkı yoktur.

'Mertçe karşımıza çıkamıyorlar'

Mertçe karşımıza çıkmadıkları için mesajlarını ya Suriye'den ya Irak'tan ya Kandil'den ya Pensilvanya'dan ya Avrupa Parlamentosu'ndan ya da 16 bin 500 kilometre uzaktan veriyorlar. Onlar bize mesajlarını piyonları aracılığıyla veriyor. Biz de onlara cevabımızı Muş'tan Rabia'mızla veriyoruz.

Birileri kur manipülasyonuyla Türkiyenin şahlanışını durdurmaya çalışıyor.

Bölgelerimiz arasında gelişmişlik farkı olmasın diye gayret gösteriyoruz. Kimse bu topraklarda kendini garip hissetmesin diye çaba sarfediyoruz.

'Allah kimseyi onun durumuna düşürmesin'

Allah kimseyi Kemal'in durumuna düşürmesin. İnsanın bir kere basireti bağlanınca gözünün önündekini bile göremez. İhtiraslarını aklının önüne koyan bir kişi hakkaniyeti göremez.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 17:37
  1. Muş
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan

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  • hasanhasan50 dk önce
    Milletin vergileriyle yuzlerce miting yapmayi iyi bir sey olarak goren yorumculara sasiriyorum vallahi. Her mitingde ayni seyler soyleniyor, ayni yalanlar, ayni iftiralar.
  • SETAKSETAK1 sa önce
    MEYDANLARA IYI BAK SATILMIS HAIN TERÖRISTLERIN YALTAKCISI KILICDAROGLU MEYDANLARA BAK BAKA BAKA GEBERESIN NAMERTDIN CIKMASI AKP ILE YOLA DEVAM DOMUZLAR CATLASIN.
  • Adam reisAdam reis1 sa önce
    Bu ülkede 17 yıldır Erdoğan nasıl bu kadar oy alır diyen angutlar asıl soruyu kemale sorun. 17 yıldır yüzde 45 oyu o öküze kimler veriyor.Nasıl bir cahil yüzdemiz var
  • YorumcuYorumcu1 sa önce
    Adam 20 günde 60 şehir gezdi.Oylar cebimde demeden halkın ayağına gitti. Diğerleri 6 tane gezdi.Izmire hiç gitmediler öküzü bağlasak kazanırız diye.Istanbulda miting yapamadılar apo posterleri açılacak diye...Şimdi chp seçmeni hala bu kemale oy verirse hakkaten süzme maldır.

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