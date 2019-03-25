Erdoğan: Karşımıza mertçe çıkamıyorlar

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

-Muş'u ve sizleri çok özledim. Aramızdaki sevdayı anlatmaya inanın kelimeler yetmez. Kim ne derse desin gönülllerimize asla sınır çizdirmeyiz. Kim ne derse desin ebedi kardeşliğimize leke sürdürmeyiz. Benim Muş'lu kardeşim birliğin, beraberliğin kıymetini çok iyi bilir. İnşallah pazar günü yeni bir tarih yazarsınız. Birbirimizi Allah için sevmemizi hala bu terör örgütü hazmedemiyor

'Beraberce hezimete uğratacağız'

Bir asır önce bu toprakları kanımızla yeniden vatanımız kılmışsak bugün de bölücü heveslilerine aynı şekilde karşı çıkıyoruz. PKK terör örgütüne ve onun desteklediği siyasi partinin uzantılarına bu topraklarda yer olmadığını 31 Mart'ta göstereceğiz. Güneydoğu'da binaların altında tünelleri açanlar, hizmet için yoklar, bunlar yıkmak için varlar. Bunlar 14-15 yaşındaki sabileri analarından koparıp Kandil'e kaçıranlar değil mi? Okullarımızı, camilerimizi yakan, yıkan alçakları beraberce hezimete uğratacağız.

'Bunlara şöyle bir Osmanlı tokadı yakışmaz mı?'

-34 yıldır Kürt kardeşlerimizin canından beslenen canilere bu topraklarda yer olmadığını göstereceğinize inanıyorum. Bunlara şöyle bir Osmanlı tokadı yakışmaz mı? Yüz yıl önce bu topraklarda verilen mücadeleyle bizim verdiğimiz mücadelenin hiçbir farkı yoktur.

'Mertçe karşımıza çıkamıyorlar'

Mertçe karşımıza çıkmadıkları için mesajlarını ya Suriye'den ya Irak'tan ya Kandil'den ya Pensilvanya'dan ya Avrupa Parlamentosu'ndan ya da 16 bin 500 kilometre uzaktan veriyorlar. Onlar bize mesajlarını piyonları aracılığıyla veriyor. Biz de onlara cevabımızı Muş'tan Rabia'mızla veriyoruz.

Birileri kur manipülasyonuyla Türkiyenin şahlanışını durdurmaya çalışıyor.

Bölgelerimiz arasında gelişmişlik farkı olmasın diye gayret gösteriyoruz. Kimse bu topraklarda kendini garip hissetmesin diye çaba sarfediyoruz.

'Allah kimseyi onun durumuna düşürmesin'

Allah kimseyi Kemal'in durumuna düşürmesin. İnsanın bir kere basireti bağlanınca gözünün önündekini bile göremez. İhtiraslarını aklının önüne koyan bir kişi hakkaniyeti göremez.