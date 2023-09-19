Erdoğan Karabağ tartışmasına noktayı BM Genel Kurulu'nda koydu!

"Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşme sürecini başından beri destekledik. Ancak Ermenistan'ın bu tarihi fırsatı değerlendiremediğini görüyoruz." diyen Erdoğan, Karabağ toprakları konusunda son noktayı BM Genel Kurulu'nda şöyle koydu:

Ermenistan’ın başta Zengezur Koridoru’nun açılması olmak üzere, verdiği sözleri yerine getirmesini bekliyoruz. Artık herkesin kabul ettiği gibi, Karabağ, Azerbaycan toprağıdır.

Bunun dışında bir statünün dayatılması asla kabul edilmeyecektir. Tek millet, iki devlet şiarıyla hareket ettiğimiz Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü korunma yönünde attığı adımları destekliyoruz.