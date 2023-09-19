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Gündem Erdoğan Karabağ tartışmasına noktayı BM Genel Kurulu'nda koydu!
Gündem

Erdoğan Karabağ tartışmasına noktayı BM Genel Kurulu'nda koydu!

Yeniakit Publisher
2023-09-19 21:02:00 - 2023-09-19 21:10:02
Erdoğan Karabağ tartışmasına noktayı BM Genel Kurulu'nda koydu!

ABD'deki Birleşmiş Milletler Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 78'inci Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalara değindi.

"Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşme sürecini başından beri destekledik. Ancak Ermenistan'ın bu tarihi fırsatı değerlendiremediğini görüyoruz." diyen Erdoğan, Karabağ toprakları konusunda son noktayı BM Genel Kurulu'nda şöyle koydu:

Ermenistan’ın başta Zengezur Koridoru’nun açılması olmak üzere, verdiği sözleri yerine getirmesini bekliyoruz. Artık herkesin kabul ettiği gibi, Karabağ, Azerbaycan toprağıdır.

 

Bunun dışında bir statünün dayatılması asla kabul edilmeyecektir. Tek millet, iki devlet şiarıyla hareket ettiğimiz Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü korunma yönünde attığı adımları destekliyoruz.

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