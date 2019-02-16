Erdoğan: İspanya seyahatinde şok oldum

'Türkiye'de VAR sistemini nasıl buluyorsunuz? sorusuna Başkan Erdoğan, '' VAR sistemi eğer kontol mekanizması olarak ayrıca onu da kontrol eden bir mekanızma olursa faydalı olacağına inanıyorum.'' ifadelerini kullandı.

Milli Takım açıklaması

'Milli Takım'ın hocasının yerli mi olmalı, yabancı mı olması?' sorusuna Erdoğan' 'Bu konuda yerli ve milliliği savunan bir Cumhurbaşkanı olarak, aslında yerli bir hocamızın olması benim arzumdur. Biz geçmişe baktığımız zaman yerli hocalarla başarılı olduk. Yerli futbolcuları takip noktasında yerli hoca daha uygun olacaktır. Kendi liglerimizdeki futbolcuları tanıma noktasında yerli hoca çok daha etkili olacaktır.Yabancı hoca benim liglerimde oynayan futbolcuların performansını bilemez'' ifadelerini kullandı.

'Şok oldum'

Konuşmasına devam eden Erdoğan, ''Ben bir İspanya seyahatinde orda bir yetkili bana şöyle bir ifade kullandı. 'Yüz binin içinden çekip çıkartıyoruz takımı' dedi. Şok oldum. Bu ne demektir. Demek ki çok ciddi bir zincirleri var. O zincir içerisinden çekip çıkarıyorlar. Yedeğiyle beraber taş çatlasın 20 kişi. Artık Türkiye bu işte var olduğunu ispat edecekse böyle bir sürecin içerisine girmesi lazım diye düşünüyorum.'' diye sözlerini sürdürdü.