Erdoğan ilk kez açıkladı! İşte yeni askerlik sistemi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir mitinginde konuşuyor.



Başkan Erdoğan, yeni askerlik sisteminin ayrıntılarını açıkladı.

Erdoğan yeni askerlik sistemini şu şekilde açıkladı:

Askerlik sistemiyle ilgili yeni sistemde lisan ve lisans üstü için belirlenecek sayıda 12 aylık yedek subaylık devam ediyor.

2 yıllık meslek yüksek okul mezunları için ihtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz.

İki aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta döneminde maaş ödenecek. Lise ve altı mezunlar için 6 ay+6 ay askerlik uygulaması getiriyoruz.

Dövizle askerlik uygulaması sürecek. Bedelli askerlik uygulamasını belirli bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz. Eğitim durumuna bakılmaksızın herkes bedelli askerlik yapabilecek.

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;



-Balıkesir her dönemde milletimizin uyanışına öncülük etmiştir. Balıkesir sadece Kurtuluş'a değil, kuruluşa da öncülük etmiştir. İnşallah 31 Mart'ta da Balıkesir dalga dalga tüm Türkiye'ye yayılacak yeni bir uyanış, şahlanış bayrağını yükseltecektir. Balıkesir sadece kurtuluşa değil duruluşa da öncülük etmiştir.

"Osmanlı tokadı atalım"

Biz teröristleri Cudi'de Gabar'da Tendürek'te gömüyoruz Bay Kemal onlarla kol kola geziyor. bakıyorsun adı iyi olan bir parti de kol kola geziyor. Bu dörtlü çete omuz omuza vermiş hedefleri, "AK Parti'yi nasıl çökerteceğiz, Cumhur İttifakı'nı nasıl çökerteceğiz, Erdoğan'ı nasıl alaşağı edeceğiz." Bunlara Balıkesir'den bir Osmanlı tokadı atalım.

Balıkesir'e iki üniversite kazandırdık. Hizmet mi? İşte buyurun hizmet. Sağlıkta Balıkesir'e sağlık tesisi kazandırdık. Biz atalarımızın eserlerine sahip çıktı ve çıkmaya devam ediyoruz.

"Önümüzdeki ay açıyoruz"

Balıkesir'in bölünmüş yol uzunluğunu 589 kilometreye çıkarttık. Bu yollar olmasaydı bizim halimiz ne olacaktı? Yolun varsa medenisin. İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölmünün bir kısmını önümüzdeki ay açıyoruz. İzmir, Aydın ve Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ile arasındaki mesafe kısalacak.