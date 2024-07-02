Erdoğan ile Esed görüşecek mi? Kulağı delik Abdulkadir Selvi, o detaya dikkat çekip böyle duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Beşşar Esed ile görüşme sürecine dair açıklamalarını değerlendirdi. Erdoğan'ın Özbekistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısında Esed'le görüşme isteğini dile getirdiğini belirten Selvi, bu açıklamanın uluslararası ilişkilerdeki stratejik değişikliklere işaret ettiğini vurguladı. Erdoğan'ın geçmişte Esed hakkında söylediklerine kulak asılmaması gerektiğini belirten Selvi, özetle şunları kaydetti:

"Bu sürecin en önemli kilometre taşı diyebileceğim açıklamayı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında yapmıştı. Erdoğan, Özbekistan’da Şanghay İşbirliği Örgütü’nün toplantısına katılmıştı. AK Parti MKYK toplantısında, Semerkant’ta Beşşar Esed’le görüştüğü yönünde haberlerin olduğu hatırlatılması üzerine bu sürecin miladı olacak açıklamayı yapmıştı. Erdoğan, Özbekistan’da Esed’le görüşeceği haberini ise İran’ın haber ajansı Tasnim yapmıştı. Sonradan görüşmeyi İran’ın engellediği ortaya çıktı. İran böyle bir devlet işte.

Bu soruya cevap veren dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Esed’in toplantıya gelmediğini söylemişti. O sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan araya girmiş ve ”Keşke Esed, Özbekistan’a gelseydi, görüşürdüm” demişti.

Ben bu kulisi, 16 Eylül 2023 tarihinde Hürriyet’deki köşemde ”Erdoğan, keşke Esed, Özbekistan’a gelse, görüşürdüm” başlığı ile yazmıştım. Bunu yazdığımda da her zaman olduğu gibi saldırılara maruz kaldım.

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Cumhurbaşanı Erdoğan, Esed’le görüşebileceğini söyleyince bana saldıranlar bu kez görüşmenin ne kadar değerli olduğuna dair yazılar döktürmüşlerdi. Benim kaderim de bu olsa gerek. Özbekistan’daki Şanghay toplantısında olmadı ama Kazakistan’daki toplantıda bu görüşme gerçekleşir mi orasını bilemem. O yönde bir beklenti var.

Esed’le görüşmeye her zamankinden daha yakınız. Erdoğan, Esed hakkında geçmişte şunları söylemişti diyenlere kulak asmayın. Uluslararası ilişkilerde ebedi dostluklar ve düşmanlıklar olmaz. Atatürk, Yunan’ı denize döktü diyoruz ama Venizelos’la çok sıkı dostluklar kurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinden çok önce bir konsept değişikliğine gitti. Sorunlu olduğumuz Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’la ilişkilerimizi normalleştirme stratejisini belirledi."