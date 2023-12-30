‘Erdoğan’ iddiasına cevap Acun hangi partiye oy verdiğini açıkladı

'ERDOĞAN ZENGİN ETTİ' İDDİASINA CEVAP

Cüneyt Özdemir'in ''Cumhurbaşkanıyla ilişkisi nedir’ diye sor diyorlar. Sana sürekli soruluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın, servetini yapmasında AK Parti ile ilişkilerinin etkisi var mı? Bu soruyu sormak bana zul geliyor ama Erdoğan mı zengin etti seni Acun?" sorusuna Ilıcalı şu cevabı verdi;

Ilıcalı "Benim bugüne kadar gelmemde Cumhurbaşkanımızın herhangi bir etkisi olmamıştır. Bunu herkes de görüyor. Ben Show TV'de program yaptım, sonra Star TV'de yaptım sonra kendim kanalımı açtım. Bir şekilde reyting alıp ekonomi yaratmakta doğal olmayan ne var? Ülkemiz ekonomik büyüklükte 20 ülkeden biri. Böyle büyük bir ülkede insanlara TV izlettirebilirseniz ve yapımcı olursanız, buradan da para kazanırsanız bunda Cumhurbaşkanımızın nerede alakası var, anlamış değilim" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZA ÇIKARSIZ BİR SEMPATİM VAR..."

Acun Ilıcalı devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Benim cumhurbaşkanımıza çıkarsız bir sempatim var AK Parti ile bir alakam olduğunu hatırlamıyorum. Ama oyumu kime verdim; AK Parti'ye verdim. Cumhurbaşkanımızı başarılı buluyorum. Türkiye'nin 20 yıl öncesini biliyorum. Ben o zamanları yaşadım. Ekonomik krizleri yaşamış biriyim. 20 yıl önceyle bugünü değerlendirirsek ben bizzat gelişmeyi gördüm. Mesela yapılan havaalanına denilmedik şey bırakılmadı. Bugün o havaalanı ful. Eski havalimanı olsa nasıl yetişecekti. Bu havaalanın değişimi niye gündeme bu kadar negatif geliyor? Ben küçükken karşıya geçmek için saatlerce beklerdik, bugün üst geçit, alt geçit, Marmaray, köprü, hepsi var. Bunları görmeyip devamlı karalayalım mı? Ben öyle değilim, ama eleştiriye saygı duyuyorum. "

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Acun Ilıcalı, Adnan Oktar ve FETÖ iddialarını cevap verdi.

Ilıcalı Adnan Oktar ile görüşmesinin üzerinden 35 yıl geçtiğini söyleyerek "Olay yoktu o zaman adam sonrasında sapıttı" dedi.