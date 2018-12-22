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Erdoğan görünce durdu! Selam gönderdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gazisinin yakınıyla yaptığı bir sohbetin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

22 Aralık 2018 Cumartesi 14:35

Dün kaydedilen görüntülerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracıyla Yeniköy'den Emirgan’a giderken bir dükkanın önünde durarak esnafla sohbet ettiği görülüyor. Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gazi olan bir vatandaşın yakını olduğu öğrenilen esnaftan, gazinin sağlık durumu hakkında bilgi alıyor.

Vatandaşın iş yerini 24 saat çalıştırdığını da söyleyerek, "Ensarız biz, dışarıdan gelenler de var" demesi üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gülümseyerek, "eyvallah" dediği görülüyor. 36 saniyelik video Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gaziye selam göndermesiyle sona ediyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 14:35
  1. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. 15 temmuz gazisi

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