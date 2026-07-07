Erdoğan, Finlandiya lideri Stubb'u Külliye'de ağırladı: Masada NATO ve Gazze vardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İki lider, masaya hem ikili ilişkileri hem de bölgesel ve küresel gündemi taşıdı.

İletişim Başkanlığı, görüşmenin ayrıntılarını yazılı açıklamayla duyurdu. Açıklamaya göre liderler, Türkiye-Finlandiya ikili ilişkileriyle birlikte bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi.

Külliye'de yüz yüze: Türkiye ile Finlandiya masaya oturdu

Görüşme, NATO'nun Ankara'daki zirvesi kapsamında gerçekleşti. Stubb, zirve için Türkiye'de bulunuyordu. Erdoğan, konuğunu Külliye'de karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ivme kazanmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti. İş birliğini ilerletmek için çalışmayı sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

NATO Ankara Zirvesi'nde dayanışma vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun Ankara Zirvesi'nde ittifak dayanışmasını kuvvetli bir şekilde ortaya koymanın önemini belirtti.

Avrupa güvenliğine Türkiye'nin katkısı

Erdoğan, Avrupa Birliği Güvenlik Stratejisi'ne Türkiye'nin potansiyel katkısının görmezden gelinmemesi gerektiğini söyledi. Avrupa'da istikrar ve güvenliğin sağlanması için AB'nın ortaya koyduğu çalışmaların NATO'yu tamamlayıcı bir nitelik taşıması gerektiğini vurguladı.

Gazze, Ukrayna ve İran: Türkiye'den diyalog ve ateşkes mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hem İran hem de Ukrayna'daki savaşların diyalogla çözümü için gayret gösterdiğini ifade etti.

Erdoğan, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye kesintisiz erişimi için Türkiye olarak çaba harcadıklarını belirtti.

İki lider, ikili ticaretten güvenliğe uzanan başlıkları aynı masada değerlendirdi.

Kaynak: İletişim Başkanlığı açıklaması (DHA)

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Erdoğan ile Stubb nerede görüştü?

Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.

Stubb neden Ankara'daydı?

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunuyordu.

Görüşmede hangi başlıklar ele alındı?

İkili ticari ilişkiler, NATO Ankara Zirvesi, AB Güvenlik Stratejisi, Gazze, Ukrayna ve İran başlıkları masaya geldi.

Erdoğan Gazze için ne söyledi?

Erdoğan, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz erişimi için Türkiye'nin gayret gösterdiğini belirtti.