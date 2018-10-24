Erdoğan: Finans sektörü girişimcinin önünü açmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi dünyasının gündemindeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Enflasyon-faiz ilişkisine değinen Erdoğan, düşük faizle yatırımların artacağını söyledi.

Kalkınmanın temel esasları üzerinde durulması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, kalkınmanın temel esasları içerisinde yer alan üretimin bir kenara koyulmasının mümkün olmadığını söyledi. Üretimin yapılabilmesi için yatırıma ihtiyaç olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Yatırımda tüm finans sektörünün girişimcilerimizin önünü açması lazım. Girişimcilerimize özellikle yüksek faizle değil düşük faizle kredi imkanlarının verilmesi. Bu verildiği anda benim girişimcim çok daha rahat yatırım yapacaktır. Bu yatırım istihdamı getirecektir. Bu istihdamla beraber de üretim çok daha farklı boyutlara gelecektir. Bu endişe edilen enflasyon olayını da bu düşük faiz aşağı çekecektir” değerlendirmesinde bulundu.

‘Ben damdan düşen adamım’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz ve enflasyon konusundaki açıklamalarının akademisyenlerle çatışmaya girmeye sebep olabileceğine dikkati çekerek, şöyle konuştu: “Ama bu inandığım bir şeydir çünkü ispat edilmiştir. Onlar ispat ederek konuşmuyorlar biz ispat ederek konuşuyoruz. Göreve geldiğimizde yüzde 73 idi faiz, enflasyon yüzde 30’du. Biz faizi aşağı çektik. Faizi biz 4,6’ya aldığımızda enflasyon yedi küsur altıydı. Buraya çektik. Onun için bir ilke söylüyorum, faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu bir defa bilmeleri, öğrenmeleri lazım. Ben damdan düşen adamım, onlar damdan düşerek konuşmuyorlar. Onlar sadece sayfaların arasından konuşuyorlar ama bunu yaşayanlar da dünyada böyle olduğunu gayet iyi biliyorlar. Bu yapıldığı anda düşük faizde, özellikle girişimciye sağlanacak krediler, onların da üretimini, istihdamını artıracaktır. Bununla beraber de kalkınma hareketi çok daha güçlü şekilde devam edecektir.”

“Bazı sıkıntıları yaşadık ama hepsini toparlayacağız”

Enerji ve tarım konularında da önemli adımlar atıldığını anlatan Erdoğan, hepsinden öte dış politikada varılan yerin çok çok önemli olduğuna dikkati çekti. Erdoğan, “Bu arada bazı sıkıntıları yaşadık, o ayrı mesele ama bunların hepsini toparlayacağız. Geldiğimizde IMF’ye 23,5 milyar dolar borcu olan bir Türkiye vardı ama 2013 itibarıyla IMF’ye borcumuzu bitirdik. Şimdi artık bizim IMF diye bir sorunumuz yok ki IMF’nin bile bizden borç ister hale geldiği dönemi yaşadık” diye konuştu.

Merkez Bankasının döviz rezervini de artırdıklarını anlatan Erdoğan, “Merkez Bankamızın döviz rezervi 27,5 milyar dolardı. Başbakanlığım döneminde, o da mesela bir ara 136 milyar dolara kadar çıkardık. Böyle bir dönemden bunu korumanın gayreti içerisindeyiz. Bir düşüş var ama bunu yeniden inşallah toparlayacağımıza inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Hedef ilk 10’a girmek

Erdoğan, 29 Ekim’de İstanbul’daki havalimanının açılacağını hatırlatarak, bu havalimanının ilk etapta yılda 90 milyon yolcuya hizmet vereceğini söyledi.

Havalimanının 2023’te ise 150-200 milyon yolcuya hitap eder hale geleceğini dile getiren Erdoğan, “Biz yüzüncü yıla dünyanın çok ama çok saygın bir ülkesi olarak girmeyi bu yatırımlarla da sağlamış olacağız. Ama bütün bunların yanında bizim için önemli olan bir şey daha var, o da nedir? Biz şu anda dünyanın satın alma paritesi itibariyle on üçüncü ülkesiyiz. Malum G20’de on yedinci ülke konumundayız” diye konuştu.

Kasım ayının sonunda Türkiye’nin Arjantin’de G20 zirvesinde olacağını hatırlatan Erdoğan, ilk yirmi içinde olan Türkiye’nin ilk on içinde olmanın hesaplarını yaptığını dile getirdi.