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Ekonomi Erdoğan duyurdu! Dolara büyük darbe
Ekonomi

Erdoğan duyurdu! Dolara büyük darbe

İhracatçılar Meclisi'nde önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Lirası ile ticaret yapılan ülke sayısını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 12:48:00 - 2022-01-03 12:49:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhracatçılar Meclisi'nde yaptığı konuşmada Türk Lirası ile ticaret yapılan ülke sayısını açıkladı.

205 ülke

İşte Erdoğan’ın o açıklaması;

Ayrıca Türk Lirası ile ticaret gerçekleştirdiğimiz ülke sayısını her geçen gün daha yukarı taşıyoruz. Ne olur TL deyip geçmeyin, bizim paramız çok önemli. İnşallah paramız belirleyici olacak, hiç endişe etmeyin. 2021 yılı itibarıyla 205 ülke ve bölgeye ihracat işlemlerimizi milli paramız ile gerçekleştirdik. Türk Lirası ile yaptığımız dış ticaret hacmi 183 milyar liraya ulaşmıştır. Mal ticaretindeki güçlü performansın hizmet ticareti rakamlarımıza müspet yansıdığını görüyoruz. Hizmet ihracatımızın bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 60'a yakın artışla 53 milyar dolara ulaşmasını ve cari işlemler dengesine 23 milyar dolarlık katkı yapmasını bekliyoruz.

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Yorumlar

hasan

vay be dolara vurduk yine darbeyi,,,ağla Biden ağla,,,,
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HACI

Doları tekrar oynatıyorlar Reis. Birileri tüsiadın ekmeğine yağ sürüyor hemde içerden haberiniz olsun.
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