Erdoğan düşmanlığında dava arkadaşlarını sattılar! HDP'li Temelli'den Gülten Kışanak çıkışı

Terör tutuklusu HDP'li Gülten Kışanak'ın TİP'e ilişkin liste tepkisi, Erdoğan düşmanlığından gözü kararan HDP'liler tarafından birbiri ardına yapılan açıklamalarla hedef alındı.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, Gülten Kışanak'ın adını kullanmadan eleştiride bulundu.

"Kürt Hareketi ve Türkiye sosyalist güçlerinin tarihsel ittifakına her koşulda karşı olanlara durumu izah etmek zor. Ancak sözüm tarihsel ittifaktan yana olanlaradır." diyen HDP'li Temel, şu ifadeleri kullandı:

TİP, Yeşil Sol/HDP ile beraber aynı ittifakın bir partisi olarak bazı kentlerde demokratik bir yarış temelinde partimizden hiç bir imtiyaz veya destek istemeden seçime girmek istiyor ve bazı adaylar ile şansını denemek istiyor. Bu onların kendi tercihi ve hakları.