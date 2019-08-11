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Erdoğan dünya liderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Katar Emiri, Özbekistan, Azerbaycan, İran, Pakistan, Suudi Arabistan ve Kuveyt ülkelerinin liderleriyle görüştü.

11 Ağustos 2019 Pazar 21:48
Erdoğan dünya liderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Pakistan Başbakanı İmran Han, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderler görüşmede karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundu.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 21:48
  1. Recep Tayyip Erdoğan

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