  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Erdoğan devreye girmişti... Rus savaşı gazisi, rahmet-i Rahman'a kavuştu
Gündem

Erdoğan devreye girmişti... Rus savaşı gazisi, rahmet-i Rahman'a kavuştu

İMKANDER’in kurucularından Çeçen-Rus Savaşı gazisi İmran Abdülazimov Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 22:43:00 -
Erdoğan devreye girmişti... Rus savaşı gazisi, rahmet-i Rahman'a kavuştu

Çeçen-Rus Savaşı gazisi İmran Abdülazimov (63) İstanbul’da Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat etti.

Çeçen gazi Abdülazimov 12 yıldır İMKANDER’in Türkiye’ye sığınan savaş muhaciri ailelere yaptığı yardımlarda gönüllü olarak çalışıyordu.

Erdoğan devreye girmişti

İmran Abdülazimov, savaşta yaralandıktan sonra tedavi için 2008 yılında Türkiye’ye gelmiş ve Rusya’nın iadesini talep etmesi üzerine iki ülke arasında kriz yaşanmıştı. Abdülazimov, sınırdışı edilmesi esnasında Atatürk Havalimanı’nda pasaportunu yırtarak direnmiş ve olayın medyada yer almasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine iadesi durdurulmuştu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Anketçi isim sonuçları açıkladı: Bu iki gruba ulaşan seçimi kazanır
Siyaset

Anketçi isim sonuçları açıkladı: Bu iki gruba ulaşan seçimi kazanır

MetroPoll Araştırma Şirketi, son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. MetroPoll yöneticisi Özer Sencar, kararsız ve dar gelirli seçmenin ki..
Libya, Mısır ve Türkiye arasında yeni dönem aralanıyor! İşte elleri boş dönen ülkeler
Dünya

Libya, Mısır ve Türkiye arasında yeni dönem aralanıyor! İşte elleri boş dönen ülkeler

Yakın zamanda yaşanan tüm gelişmeler Libya, Mısır ve Türkiye arasında Doğu Akdeniz denkleminde yeni bir dönemin aralandığına işaret oldu. Li..
Hulki Cevizoğlu'ndan muhalefeti çıldırtacak sözler
Gündem

Hulki Cevizoğlu'ndan muhalefeti çıldırtacak sözler

Bir televizyon kanalına konuk olan Dr. Hulki Cevizoğlu, "Ben Kanal İstanbul’a evet diyen bir Atatürkçüyüm" diyerek Kanal İstanbul projesinin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay