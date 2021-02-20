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Ekonomi Erdoğan devreye girdi! Gıdadaki fiyat artışına karşı devrim gibi çalışma
Ekonomi

Erdoğan devreye girdi! Gıdadaki fiyat artışına karşı devrim gibi çalışma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sebze ve meyve fiyatlarındaki artışla ilgili harekete geçti. Erdoğan’ın, “Tarım Kredi’ye ait kooperatif marketler regüle edilecek. Bunların sayısının arttırılması için planlama yapılıyor” dediği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 10:12:00 - 2021-02-20 10:13:53
Erdoğan devreye girdi! Gıdadaki fiyat artışına karşı devrim gibi çalışma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde sebze ve meyve fiyatlarındaki artışla ilgili devreye girdi. Yapılan son toplantılarda Erdoğan’ın, “Tarım Kredi’ye ait kooperatif marketler regüle edilecek. Bunların sayısının arttırılması için planlama yapılıyor” dediği öğrenildi. Erdoğan’ın ayrıca perakende yasası ile küçük esnaf korunurken, zincir marketler için de düzenleme yapılmasının hedeflendiği bilgisini verdiği öğrenildi.

E- Ticarete düzenleme geliyor

Edinilen bilgilere göre, AK Parti’de yapılan son toplantılarda kurmaylar, sebze ve meyve fiyatlarındaki artış gündeme geldi. AK Parti kurmaylarının, bu durumun vatandaşı bire bir etkilediğini ifade etmesi üzerine Erdoğan’ın, Tarım Kredi’ye ait kooperatif marketlerin regüle edileceğini ve sayıların arttırılması ile ilgili bir çalışma yapıldığını söylediği belirtildi. Erdoğan’ın, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın marketlerdeki rekabeti dengelemek için çalışma yaptığını ifade ederek, çoklu zincir marketlerin hem küçük marketleri, hem de vatandaşı etkilediğini söylediği ifade edildi. Erdoğan’ın çoklu zincir marketlerin fiyatlar konusunda belirleyici duruma gelmesinin önüne geçileceğini, ayrıca perakende yasasıyla ilgili çalışmada zincir marketlerde yapılacak düzenleme ile küçük esnafın ve vatandaşın korunacağını belirttiği öğrenildi.

Çalışma devrim niteliğinde

Edinilen bilgiye göre toplantılarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına Anayasa çalışmasının iyi anlatılması yönünde talimat verdi. Yeni anayasanın “sivil” ve “devrim” niteliğinde olacağına vurgu yapan Erdoğan’ın önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmaların seyrine göre hareket edileceği konusunda değerlendirmeler yaptığı belirtildi. Kongrelerle ilgili son durumun da gündeme geldiği toplantılarda, AK Parti’nin 7’nci Olağan Büyük Kongresi’nin nisan ayında yapılmasının planlandığı ifade edildi.

Kaynak: Hürriyet

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Yorumlar

Özcan çolak

Regüle edilecek. REGÜLE? Ne kadar yerli ve milli. Türkçemize sahip çıkalım!!! Batı hayranı gençlik NERDEN türüyor? En ırkçı (tabi ki yanlış) Türk genci bile batı hayranı oluyor yahu. NEDENİ İŞTE BU.....,
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Putsavar

REİS BU STOKÇU CAAHAAAAAPEEELİİİ MARKET BOZUNTULARINA KIRBACI TOKADI VURDUKÇA VURUYORRRR.ŞURAYA YAZIYORUM 5 LİTRELİK AYÇİÇEK YAĞI 10 GÜN İÇİNDE 30 TL OLACAK TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNDE
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