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Gündem Erdoğan, Destici'yi kabul etti
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Erdoğan, Destici'yi kabul etti

Yeniakit Publisher
2023-10-12 17:17:00 -
Erdoğan, Destici'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

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