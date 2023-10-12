Erdoğan, Destici'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.
Turizmin patlamasıyla Karadeniz'e turist akını, kaçak tesisleşmeyi de beraberinde getirdi: Kaçak turizm tesis oranı 2 yılda 51 kat arttı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.
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