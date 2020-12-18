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Aktüel Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ile telefonda görüştü
Aktüel

Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ile telefonda görüştü

Yeniakit Publisher
2020-12-18 21:06:48 -
Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ile telefonda görüştü

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ve Bosna-Hersek ilişkilerini geliştirecek hususlar ile bölgesel konular değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye olarak Bosna-Hersek’in birliği, bütünlüğü, istikrarı ve huzuru için gereken tüm desteği sağladıklarını ve buna devam edeceklerini belirtti.


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