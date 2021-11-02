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Gündem Erdoğan-Biden görüşmesine damga vuran an! Odaya giren kişi apar topar dışarıya çıkarıldı
Gündem

Erdoğan-Biden görüşmesine damga vuran an! Odaya giren kişi apar topar dışarıya çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen görüşmede odaya giren ve toplantının bitirilmesi girişiminde bulunan kişi kaş göz yapılarak dışarıya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 10:10:00 -
Erdoğan-Biden görüşmesine damga vuran an! Odaya giren kişi apar topar dışarıya çıkarıldı

Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, Haber7 için kaleme aldığı yazısında, Biden-Erdoğan görüşmesini yazdı.

Roma'ya giden kafilede yer alan Acet, iki liderin görüşmesinin ana maddesinin F-16'ların tedariki ve modernizasyonu olduğu belirtirken, Biden'ın F-16'lar için Erdoğan'a "Çok kısa zamanda netice alamayabiliriz. Biliyorsunuz iki farklı bölümden, Temsilciler Meclisi ve Senato’dan geçiyor. Malum, durum 50-50 ama ben elimden geleni yapacağım" dediğini aktardı.

Erdoğan'ın görüşmedeki havadan memnun kaldığını belirten Acet ayrıca, toplantının süresiyle ilgili yapılan tezviratlara değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Biz Roma'da iken, bu görüşme için Amerikan makamlarının 20 dakika ayırdığı yönünde bir takım tezviratlar yapılmıştı. Ama işin gerçeği görüşme 70 dakika sürdü. Erdoğan'ın bize anlattığına göre, Biden'ın protokol ekibi, birkaç kere içeri girip görüşmenin tamamlanması yönünde girişimde bulunmuşlar. Ancak Biden, onlara kaş göz hareketi yaparak görüşmeye devam etmek istediğini iletmiş."

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