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Erdoğan beklenen müjdeyi verdi: 'İstanbul Sözleşmesi 'iptal ediliyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk aile yapısına ve ahlaki değerlere uymadığı gerekçesiyle uzun süredir yapılan tartışmalara son noktayı koydu.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 09:09:00 - 2020-07-15 09:15:30
Erdoğan beklenen müjdeyi verdi: 'İstanbul Sözleşmesi 'iptal ediliyor'

AK Parti’nin önceki gece yapılan MYK toplantısında dört saat boyunca İstanbul Sözleşmesi masaya yatırıldı. Edinilen bilgilere göre AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, toplantıda İstanbul Sözleşmesi ile ilgili ayrıntılı bir sunum yaptı. Bu sunum üzerine, söz alan üyelerin büyük bölümü de sözleşmeden çekilme yönünde görüş bildirdi. MYK üyelerinin çoğunluğu sözleşmedeki bazı ifadelerin ve maddelerin Türk aile yapısına ve ahlaki değerlere aykırı olduğunu dile getirdi. Toplantıya katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sözleşmeden çıkılması yönünde görüş bildirdi.

Başka ülkeler örnek verildi

Aralarında Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş’un da bulunduğu bazı isimler ise toplantıda sözleşmeden çıkmanın doğru olmayacağını savundu. MYK üyelerinin bazıları da orta yol olarak sözleşmeden çıkmak yerine, ‘niyet beyanı’ ile hangi maddelerin uygulanmayacağının belirlenmesini istedi. Dört saat süren tartışmalardan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan sözleşme ile ilgili hazırlanan ayrıntılı bir raporu MYK üyelerine anlattı. Cumhurbaşkanı, İstanbul Sözleşmesi’nin bazı ülkeler tarafından da uygulanmasından vazgeçildiğini, bazı ülkelerin yüksek mahkemelerinin sözleşmeyi iptal ettiğini hatırlattı.  Erdoğan, sözleşmenin hazırlanması, imzalanması, neler içerdiğine ilişkin rapordan alıntılar yaptı, ayrıca sözleşmeden çekilen Bulgaristan, Hırvatistan ve Macaristan’dan örnekler verdi. Bu ülkelerin çekilme gerekçelerinin sözleşmedeki eşcinselliği teşvik eden ifadeler olduğu bilgisini verdi. Erdoğan, bu raporla ilgili değerlendirmesinden sonra Türkiye’nin de İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi gerektiğini dile getirdi.

Çekilmenin teknik detayları

Toplantıda, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu da uluslararası bir sözleşmeden çekilmenin nasıl olacağına dair teknik detayları anlattı. Buna göre, yürütme olarak Cumhurbaşkanı’nın başka bir işleme gerek kalmadan sözleşmeden çekilme yetkisinin bulunduğu belirtildi. Çavuşoğlu “Sözleşme’ye ilişkin hükümlerin Bakanlar Kurulu tarafından yürütüleceği belirtiliyor. Bugün Bakanlar Kurulunun yetkisi Cumhurbaşkanı’na geçtiği için, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile sözleşmeden çekilmek mümkün olabilir. Ama niyet beyanı diye bir yöntem de var. Türkiye, ilgili kurumlara mektup yazarak bu niyeti beyanını bildirebilir. Sözleşme’den çekilmeden, hangi konulara katılmadığını beyan edebilir” dedi.

Kazanımlar geriye gitmemeli

MYK’da sözleşmeden çıkılması durulması, Türkiye’nin bu sözleşmeye dayanarak kanunlarda kadınların haklarının ve kazanımlarının sıkıntıya girmemesi için gerekli düzenlemeleri yapılması görüşü de dile getirildi.

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Yorumlar

Recep Durmuş

Elhamdülillah.
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ahmet

BATIDAN KOPYA EDILEN BATI DEGERLERINE, AILE VE TOPLUM KULTURUNE UYGUN YAPILMIS TUM YASALARIN, CEZALARIN "DAHA ADALETLI , KENDI KADIM GUCLU KULTURUMUZE YERLI VE MILLI HALE GETIRILMESI" sart!
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