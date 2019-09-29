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Erdoğan alışveriş yaptı! 'Poşet' ayrıntısı dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek törene giderken konutunun yanında Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış ofisinden alışveriş yaptı. Başkan Erdoğan'ın alışverişte plastik poşet kullanmaması dikkat çekti.

29 Eylül 2019 Pazar 18:01
Erdoğan alışveriş yaptı! 'Poşet' ayrıntısı dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'daki programa giderken konutunun yanında Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış ofisinden alışveriş yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Tuzla'daki programa gitmek için konutundan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sırada konutu yakınındaki Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış mağazasına gitti. Burada alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

 

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 18:01
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. Tarım Kredi Kooperatifi
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Tuzla

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