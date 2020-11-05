Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (4)

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amacımız yenilenebilir enerjinin her alanında dünyada ilk sıralara yerleşmek. Gerçek çevrecilik işte budur Bay Kemal. Bunları da öğren." dedi.

Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bazı ürünlerde spekülatörlerin stok yaparak fiyatları yükselttiğini gördüklerinde ithalat yolunu açtıklarını söyledi. Erdoğan, "Üreticiyi de tüketiciyi de mağdur eden bu tür stokçuluk faaliyetlerine elbette göz yumamayız. Salgın döneminde tüm ülkeler gıda ürünlerinde ihtiyatlı bir gümrük politikası izlerken Türkiye'nin bunun dışında kalması beklenemez." diye konuştu.

Bazılarının Türkiye'nin tohumda dışarıya bağımlı olduğunu öne sürdüğüne dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizim sadece geçen yılki tohum ihracatımız ne biliyor musunuz? 155 milyon doları buluyor. Ya bir sor. Görevlendir adamlarından birilerini gelsinler, sorsunlar 'nedir, ne değildir' diye. Ama dert başka. Bakın şimdi bir şey söylüyorum, aziz milletime sesleniyorum, geçen yılki sertifikalı tohum üretimimiz, bizden önceki döneme göre 8 kat artmıştır."

"Ata Tohumu Projesi" ile ülkenin gen kaynaklarını oluşturan bitki çeşitlerini koruma altına aldıklarını belirten Erdoğan, "Bunları AK Parti iktidarı olarak biz yaptık. Görüldüğü gibi hükümetlerimiz döneminde tarım ve orman alanında ülkemizin üretim ve ticaret kapasitesini kat be kat artırdık." ifadelerini kullandı.

- "Çevreci anlayışın nereye geldiğini gösteren adımlardır"

Erdoğan, evsel atıkların geri kazanımı konusunda yaptıkları çalışmalar sonucunda yüzde 35'lik bir seviyeye ulaştıklarını, bu alanda 100 bin kişiye istihdam sağlayacak ve yılda 20 milyar lira ekonomik kazanç oluşturacak bir geri dönüşüm sistemi kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Düzenli depolama hizmeti verilen nüfus oranının yüzde 87'ye çıkmış durumda olduğuna işaret eden Erdoğan, geri dönüşüm tesisleri konusunda henüz yüzde 13 seviyesinde olunmasına rağmen yıllık 35 milyar lirayı bulan bir ekonomik hacim oluştuğunu, adım adım bu oranı da artıracaklarını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sıfır Atık Projemiz yaygınlaştıkça özellikle plastik kirliliğinin azaldığını görüyoruz. Atık su arıtması için de çok büyük yatırımlar yaptık. Biz geldiğimizde sadece 145 atık su arıtma tesisi olan Türkiye, bugün 1148 arıtma tesisiyle belediye nüfusunun yüzde 87,4'üne hizmet veren bir alt yapıya sahiptir. Bunlar sıradan işler değil. Bütün bunlar çevreci anlayışın nereye geldiğini gösteren adımlardır. Daha da ileri gideceğiz. Çünkü istiyoruz ki denizlerimiz, ırmaklarımız, derelerimiz yapılan kollektör yatırımlarıyla atık su arıtma tesisleriyle pırıl pırıl olsun."

- "Gerçek çevrecilik işte budur"

Erdoğan, mavi bayraklı plajların sayısını 127'den 486'ya çıkardıklarını vurguladı.

Yerli ve yenilenebilir enerji alanında da çok büyük mesafe katettiklerinin altını çizen Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye geçtiğimiz yıl kullandığı elektriğin yüzde 62'sini yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmiştir. Hidroelektrikte Avrupa'da 2'inci, dünyada 9'uncu, rüzgarda Avrupa'da 7'inci ve dünyada 12'inci sıradayız. Biz iktidara geldiğimizde böyle bir durum var mıydı? İnşallah amacımız yenilenebilir enerjinin her alanında dünyada ilk sıralara yerleşmektir. Gerçek çevrecilik işte budur Bay Kemal. Bunları da öğren.

Yıllarca bizi çevrecilik üzerinden eleştirenlerin hiçbirinden bu hakikatleri duyamazsınız, okuyamazsınız. Çünkü bunlar her şey gibi çevreyi de kendi kısır ideolojik hesaplarının bir aracı olarak kullanırlar. Biz bu dünyanın Rabbimizin emaneti olduğu inancıyla çevreyi korumak için her türlü gayreti göstermeyi sürdüreceğiz. Yeni üyelerimiz adına diktiğimiz fidanlar işte bu bakımdan çok ama çok anlamlıdır. AK Parti büyüdükçe Türkiye'de daha yeşil daha temiz bir çevreye kavuşacaktır."

- "Gönül sofrasını böyle kuralım"

Erdoğan, bu süreçte parti kongrelerini de sürdürdüklerini, daha çok büyükşehir kongrelerine katıldığını söyledi. Geçen hafta ciddi bir katılımın olduğu Van 7. Olağan İl Kongresi'nin yapıldığını anımsatan Erdoğan, Van teşkilatına teşekkür etti.

Kongreleri mevcut koronavirüs şartları nedeniyle stadyumda yaptıklarına dikkati çeken Erdoğan, Van İl Kongresi'nin ertesi günü Samsun İl Kongresi'ni de Samsun'un devasa büyük stadyumunda gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Erdoğan, Kahramanmaraş İl Kongresi'ni hava şartları el verirse cumartesi yine stadyumda yapacaklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Bütün derdimiz teşkilatlarımızda sen-ben olayını bir kenara koyalım. Kanaat önderi olan arkadaşlarımızı özellikle tercih ederek, bu il teşkilatlarımızı oluşturalım. Burada bir davanın erleriysek, davanın erleri olarak olaya yaklaşalım, bakışımız da böyle olsun ve gönül sofrasını böyle kuralım. İnanıyorum ki bu hassasiyet içerisindesiniz. Gerek başkan arkadaşlarımızı gerek il yönetiminde görev alacak arkadaşlarımızı bu hassasiyet içerisinde hesabi değil, hasbi olarak seçecek ve il teşkilatlarımızı böyle oluşturacağız. Tabi yüzde 30 hanım kardeşlerimizden yönetimlere almanız, yüzde 30 genç arkadaşlarımızdan yönetimlere almanız bunun dışında da ana kademeden seçmeniz isabetli olacaktır. Çünkü dinamik, sevilen, sayılan, vaktini bu işe ayıracak bu tür kadroları oluşturarak inşallah yolumuza devam edelim."

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