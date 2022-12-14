Erdoğan açıkladı! Suriye’ye kara harekatı olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. 'Suriye'ye kara harekatı olacak mı?' sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyinde zaman zaman topraklarımıza karşı yapılan saldırılara sessiz kalmamız mümkün değil bunu uyarıp, hatırlatıyoruz. Bu konuda asla taviz veremeyiz" ifadelerini kullandı.

Sessiz kalmamız mümkün değil

Erdoğan’dan ’Suriye’ye kara harekatı’ mesajı: Sessiz kalmamız mümkün değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'ne katılmak üzere gideceği Türkmenistan'a hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un ev sahipliğinde Avaza'daki zirve için yola çıkacağını anımsatan Erdoğan, Dışişleri bakanlarının ön hazırlıkları tamamlamalarının ardından devlet başkanları olarak yeni bir işbirliği formatını daha başlattıklarını belirtti.