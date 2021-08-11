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Ekonomi Erdoğan açıkladı! Fındık alım fiyatları belli oldu
Ekonomi

Erdoğan açıkladı! Fındık alım fiyatları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı televizyon programında fındık alımıyla ilgili açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 23:04:00 - 2021-08-11 23:18:10
Erdoğan açıkladı! Fındık alım fiyatları belli oldu

Fındık alım fiyatları hakkında açıklamada bulunan Başkan Erdoğan, 'Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır.' dedi.

Başkan Erdoğan katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan çok merak edilen fındık alım fiyatını da açıkladı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bugüne kadar buğdaydan bakliyata ve çaya kadar pek çok ürünün alım fiyatlarını açıklamıştık. Kuraklık, sel, yangın gibi felaketlerde zarar gören çiftçilerimizin ve hayvancılarımızın zararlarını da telafi ediyoruz. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde çayla birlikte temel geçim kaynağı fındık. Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite fındık için kg başına 27 lira.

Levant kalite fındık içinse kg başına 26 buçuk liradır. Yüksek randımanlı fındığına en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimize verdiğimiz alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kg'de 2 lira olarak veriyoruz. Tüm bunları fiyatlara ilave ettiğimizde fındık fiyatları kg'de 29 buçuk ile 30 lira arasında gerçekleşiyor.

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