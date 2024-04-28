Erden Timur: Tarikatçı değilim, aleviyim!

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, 343 Digital YouTube yayınında konuştu.

Programda Icardi'nin Erden Timur'a gönderdiği, "Benim, ailem ve Galatasaray'a yaptığın her şey için teşekkürler! Ben Türkiye'ye gelirken bana inanan ilk kişiydin. Ve bugüne kadar beraber kazandığımız her şeyi sana borçluyum! Geçen sene hedefimize ulaştık ve şampiyon olduk, umarım bu sene de bunu tekrarlayacağız!" mesajı okundu.

Erden Timur'a, "Tarikatçı mısınız?" diye bir soru da yöneltildi.

Timur, "Bana tarikatçı dendiği için Alevi olduğumu söylemek zorunda kaldım. Böyle de garip bir toplum. Bunun belgesi mi var? 'Tarikatçı değilim' diye kimlik mi göstereyim?" karşılığını verdi.