0553 313 94 23

Erdem Gül'den güldüren İstiklal Marşı savunması: İçimden okudum

Katıldığı bir programda İstiklal Marşı'nı okumaması üzerine büyük tepki toplayan CHP’nin Adalar Belediye Başkan Adayı Erdem Gül, yaptığı savunmada İstiklal Marşı'nı içinden okuduğunu söyledi.

25 Mart 2019 Pazartesi 16:51
Erdem Gül'den güldüren İstiklal Marşı savunması: İçimden okudum

31 Mart Yerel Seçimleri'ne bir haftadan az bir süre kaldı. Seçimler yaklaştıkça CHP'li adayların skandalları bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. O skandallardan biri de CHP'nin Adalar Belediye başkan adayı Erdem Gül'ün, İstiklal Marşı'nı okumaması oldu. Özellikle sosyal medya üzerinden büyük eleştiri toplayan görüntülere, Erdem Gül kanadından açıklama geldi.

'İstiklal Marşı kutsallarımızdan birisidir'

Yaptığı açıklamada İstiklal Marşı'nın kutsal olduğunu ifade eden CHP'li Gül şu ifadeleri kullandı;

“İstiklal Marşı okumam üzerinden çıkarılmaya çalışılan polemikleri hayret ve şaşkınlıkla izliyorum. İnsan bazen coşku ile söylemek bazen de içinde duymak ister. Nasıl ki, namazlarda Fatiha ve sureler bazen sesli bazen de içimizden okunuyorsa. İstiklal Marşı'mız milletimizin kutsallarından biridir. Kutsallar üzerinden polemik çıkarılmasını ve bundan siyasi fayda umulmasını üzüntüyle karşılıyorum. Bu nedenle kutsallar üzerinden yapılacak hiçbir polemiğe tenezzül etmeyeceğim. Milletimizin kutsallarına saygı duyan tüm vatandaşlarımıza, tüm kardeşlerime saygıyla arz ederim.” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:51
  1. erdem gül
  2. istiklal marşı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'nin Ağrı mitingi
    1. AK Parti'nin Ağrı mitingi
    2. Güvenlik kaynakları, Ege'de Türk..
    3. "Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nden asla..
    4. İHH Idai kasırgası mağdurlarına el..
    5. Başhekim Parlak: “Görevimizin..
    6. NATO sekreteri Stoltenberg Gürcistan..
    7. Bayburt’ta misafir öğrenciler Aşıklar..
    8. Yazıcıoğlu ve arkadaşları anıldı
    9. ByLock’tan aranan üniversitesi..
    10. Bıçakla yaralamaya tutuklama
    11. Tüketici bilinçlendirme eğitimleri
    12. Geleceğin bilim adamları projelerini..
    13. Çiftçinin evinden tarihi eser çıktı
    14. Akdağ’dan ETSO’ya ziyaret
    15. Espark’tan ziyaretçilerine yeni yıl..
    16. CHP Çekmeköy Belediye Başkan Adayı..
    17. Voleybol Midiler ve Küçükler İl..
    18. Sevgilisine ait otomobille il il..
    19. Ertek: “Ozonlama ünitesi sürekli..
    20. Yağmurlar bereketiyle geldi!..
    21. Fikret Orman açıkladı! Beşiktaş 'FEDA'..
    22. Erdem Gül'den güldüren İstiklal Marşı..
    23. Samsat Çim Hokeyi dalında yine iddialı
    24. PAÜ’lü yabancı öğrenciler Stratonikeia..
    25. "Mahkeme, Galatasaray'a kayyum..
    26. Sekmen: “31 Mart’ta el ele vererek..
    27. Alkışlar Kral Lear’a
    28. İnegöl MODEF 2019’a hazırlanıyor
    29. İnegöl MODEF 2019’a hazırlanıyor
    30. Aslan’dan çiftçiyi sevindirecek proje
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler