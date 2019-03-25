Erdem Gül'den güldüren İstiklal Marşı savunması: İçimden okudum

31 Mart Yerel Seçimleri'ne bir haftadan az bir süre kaldı. Seçimler yaklaştıkça CHP'li adayların skandalları bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. O skandallardan biri de CHP'nin Adalar Belediye başkan adayı Erdem Gül'ün, İstiklal Marşı'nı okumaması oldu. Özellikle sosyal medya üzerinden büyük eleştiri toplayan görüntülere, Erdem Gül kanadından açıklama geldi.

'İstiklal Marşı kutsallarımızdan birisidir'

Yaptığı açıklamada İstiklal Marşı'nın kutsal olduğunu ifade eden CHP'li Gül şu ifadeleri kullandı;

“İstiklal Marşı okumam üzerinden çıkarılmaya çalışılan polemikleri hayret ve şaşkınlıkla izliyorum. İnsan bazen coşku ile söylemek bazen de içinde duymak ister. Nasıl ki, namazlarda Fatiha ve sureler bazen sesli bazen de içimizden okunuyorsa. İstiklal Marşı'mız milletimizin kutsallarından biridir. Kutsallar üzerinden polemik çıkarılmasını ve bundan siyasi fayda umulmasını üzüntüyle karşılıyorum. Bu nedenle kutsallar üzerinden yapılacak hiçbir polemiğe tenezzül etmeyeceğim. Milletimizin kutsallarına saygı duyan tüm vatandaşlarımıza, tüm kardeşlerime saygıyla arz ederim.” dedi.