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Gündem Erdek sahilli müsilaja teslim oldu
Gündem

Erdek sahilli müsilaja teslim oldu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde denize yayılan müsilaj nedeniyle kıyı görünmezken, tekneler yerinden kımıldayamadı.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 22:42:00 -

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kıyılar müsilajdan görünmeyecek hale geldi.

Yetkililerden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, denizin yüzeyinin tamamen müsilajla kaplandığı görülüyor.

Diğer bir yandan da Erdek Sahili'nin tamamen müsilajla kaplı görüntüsü bölge sakinlerini tedirgin ediyor.

Tekneler çalışmıyor

Balıkçılar teknelerini çalıştıramıyor, halk denize giremiyor.

Öte yandan müsilaj belasının bu denli ciddi boyutlara ulaşması sonrası, Erdek Sahili'nde nasıl bir çalışma yapılacağı merak konusu oldu.

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