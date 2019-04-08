Erdal Arıkan kimdir? Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan biyografisi 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre Bingöl belediye başkanlığını %38 oy oranıyla Ak Parti adayı Erdal Arıkan kazandı. Erdal Arıkan, Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü görevini yürütüyordu. Peki, Erdal Arıkan kimdir? Erdal Arıkan nereli? Erdal Arıkan kaç yaşında?

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