Erdal Arıkan kimdir? Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan biyografisi
31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre Bingöl belediye başkanlığını %38 oy oranıyla Ak Parti adayı Erdal Arıkan kazandı. Erdal Arıkan, Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü görevini yürütüyordu. Peki, Erdal Arıkan kimdir? Erdal Arıkan nereli? Erdal Arıkan kaç yaşında?08 Nisan 2019 Pazartesi 22:57
31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre Bingöl belediye başkanlığını %38 oy oranıyla Ak Parti adayı Erdal Arıkan kazandı. Erdal Arıkan, Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü görevini yürütüyordu. Peki, Erdal Arıkan kimdir? Erdal Arıkan nereli? Erdal Arıkan kaç yaşında?
Erdal Arıkan kimdir?
Arıkan, Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü görevini yürütmüştür. 2010 yılında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü Şefik Kara’nın, Kilis İl Spor Müdürlüğü’ne atanmasının ardından Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü’ne Erdal Arıkan getirilmiştir. Erdal Arıkan aslen Bingöllü ve asıl mesleği beden eğitimi öğretmenliğidir. Memleketi Bingöl’de uzun süre hizmet veren Erdal Arıkan’ın evli ve 2 çocuğu vardır.
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