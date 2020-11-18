Erciyes'te kayak sezonu öncesi kurtarma tatbikatı yapıldı

KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Dağı'nda, yeni sezon öncesi kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da düzenlenen tatbikatta, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ'ye bağlı arama, kurtarma ve pist güvenliği ekipleri ile AFAD, Turkuaz Su Altı ve Akarsu Arama Kurtarma, 112 Acil Servis ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ortak çalışma yaptı.

Senaryo gereği, mekanik tesislerdeki arıza nedeniyle 2 bin 500 metre rakımdaki telesiyejde mahsur kalan 4 kişi, ekiplerce halatlar yardımıyla aşağıya indirildi. Teknik arıza da ekipler tarafından kısa sürede giderildi.

Erciyes AŞ Genel Müdür Yardımcısı Zafer Akşehirlioğlu, tatbikatın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Erciyes Dağı'nda yeni sezon hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Sezon öncesi tedbir amaçlı bu tatbikatları düzenli olarak yaptıklarını belirten Akşehirlioğlu, "Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla dünya çapında bir kayak merkezi haline gelen Erciyes'te her yıl düzenlediğimiz bir eğitim faaliyetine dönüşen tatbikatı bu yıl da gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bizlere destek olan kurumlara teşekkür ediyoruz." dedi.

Akşehirlioğlu, Erciyes'te görev alan ekiplerin sezon boyunca arama kurtarma faaliyetlerinde bulanacak donanıma sahip olduğunu ifade etti.



