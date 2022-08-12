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Aktüel Erciyes’te çocuklar için bisiklet parkı kuruldu
Aktüel

Erciyes’te çocuklar için bisiklet parkı kuruldu

Kayseri’deki Erciyes Dağı’nda geleceğin bisikletçilerini yetiştirmek için kurulan bisiklet ve aktivite parkı açıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 21:44:00 -
Erciyes’te çocuklar için bisiklet parkı kuruldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ, downhill (iniş) ile dağ bisikleti kullanıcıları için farklı zorluk derecelerinde parkurların bulunduğu Erciyes’te, çocuklar için de özel bisiklet ve aktivite parkı oluşturulduğunu duyurdu. 2 bin 200 metrede bulunan Tekir bölgesine kurulan bisiklet ve oyun parkı, çocukların eğlenceli zaman geçirmesinin yanı sıra hem zihinsel ve fiziki gelişimi hem de iyi bir bisiklet sporcusu olarak yetişmesi için planlandı. Yaklaşık 1000 metrekarelik alan üzerine kurulan ve etrafı çevrilerek güvenli bir ortam oluşturulan bisiklet parkı, 09.00 -17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Bisiklet eğitim alanına 4-16 yaş aralığındaki çocuklar kabul ediliyor. Çocuklar haftanın 7 günü kendi bisikletlerinin yanı sıra park içerisinde bulunan bisikletlerle aktivitelere katılabiliyor. Konuyla ilgili Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı da “Erciyes’i yönetmeye başladığımız ilk günden itibaren bu emsalsiz dağı bisiklet sporu için de global bir merkez haline getirme vizyonumuzu ortaya koyduk ve hedeflerimize her geçen gün adım adım yaklaştık. Türkiye’nin ilk downhill parkurlarını oluşturduk ve ülkemizde ilk defa Downhill Avrupa Kupaları yarışlarını yaptık. Dağ bisikleti kategorisi olan MTB’de defalarca uluslararası müsabakalara ev sahipliği yaptık” dedi.

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