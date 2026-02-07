Erciyes yolunda karla imtihan bitti! Beyaz esaret sona erdi, ulaşım yeniden açıldı
Kayseri’nin yüksek kesimlerinde dün sabahtan itibaren etkili olan yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi, İç Anadolu’nun zirvesi Erciyes’e giden yolları adeta geçilmez kılmıştı. Güvenlik gerekçesiyle dün çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılan stratejik öneme sahip ana arterde, Karayolları ve belediye ekiplerinin amansız mücadelesi sonuç verdi.
Kayseri'de kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan Kayseri-Develi kara yolu yeniden trafiğe açıldı.
Ekipler, dün sabah saatlerinden itibaren Erciyes Dağı civarı ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan Kayseri-Develi kara yolunu trafiğe açmak için çalışma yaptı.
Kar yağışı ve tipinin de etkisini azalttığı yol, çift yönlü olarak ulaşıma açıldı.