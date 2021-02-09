Erciyes Anadolu’dan Kayseri ekonomisine 1 milyar lira katkı

Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki holding binasında düzenlediği toplantıda, holdingin büyüdüğünü, Kayseri Organize Sanayisi’nde yer alan birçok kurumu da ekonomik anlamda büyüttüklerini söyledi. “Kayseri ekonomisine ciddi fayda ve katkılarımız var” diyen Ertekin, 2017-2020 yıllarındaki kayyum sürecinde ticaret anlamında önemli işlere imza attıklarını belirtti. Ekip arkadaşlarına başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür eden Ertekin, Kayseri’de spordan ekonomiye, eğitimden çeşitli sosyal sorumluluk projelerine katkı sunduklarını ifade etti. Erciyes Anadolu Holding’in bütün şirketlerinin Kayseri ekonomisine katkısının sorulması üzerine Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş, bu rakamın son üç yılda yaklaşık 1 milyar lira civarında olduğunu söyledi.