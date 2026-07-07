Erciyes 1850 rakımda güç deposu: 3 ülkeden 40'a yakın takım Kayseri'de kamp yapıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yeni sezon hazırlıklarını yapan takımların gözdesi oldu. Yaklaşık 1850 metre rakımda hizmet veren merkez, bu yıl aralarında Süper Lig takımlarının da bulunduğu 3 farklı ülkeden 40'a yakın takımı konuk ediyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı, yaz aylarında başta futbol olmak üzere pek çok spor takımının tercihi oldu. Kamp dönemi 1 Temmuz'da başladı, 31 Ağustos'ta sona erecek.

1850 rakımın sırrı: Erciyes neden oksijen merkezi

Doğası ve yüksek rakımı nedeniyle bir oksijen merkezi olan Erciyes, sporcuların dayanıklılığını sınadığı adres oldu. Temiz havada ter döken takımlar, yüksek irtifanın kondisyona kattığı avantajla güç depoluyor.

Takımlar konaklamalarını Erciyes'te yer alan otellerde yapıyor. Merkezin sunduğu doğal koşullar, hem yerli hem de yabancı takımları buraya çekti.

30'dan 40 takıma: Bir yılda büyüyen kamp merkezi

Merkez geçen sezon 30 takımı ağırladı. Yönetim bu yıl rakamı 40'a çıkarmayı hedefliyor. Kamp programını netleştiren yeni takımlar da listeye ekleniyor.

Hangi takımlar geliyor: Süper Lig'den yabancı milli takımlara

Süper Lig'den Kasımpaşa ve Gençlerbirliği, Erciyes'te kamp yapan ekipler arasında. 1'inci Lig'den ise Kayserispor, Manisa FK, Batman Petrolspor ve Pendikspor listede yer aldı.

Yabancı takımlar da bu adresi seçti. İran U-23 Milli Takımı, Suudi Arabistan Ligi'nden Al Hilal Kadın Takımı ve yine aynı ülkeden Al Ula'nın U-15 ile U-21 arasındaki takımları hazırlıklarının bir bölümünü Erciyes'te tamamlayacak.

Tesis sorumlusundan açıklama: Dayanıklılık ve kondisyona katkı

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tesis Sorumlusu Mustafa Yıldırım, hazırlıkları tamamladıklarını söyledi. Yıldırım, "Yeni sezon hazırlıklarını tamamladık. Takımlarımızı ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kamp merkezimiz Erciyes'in eteklerinde 1850 rakımda konumlanmış durumda" dedi.

Yıldırım, merkezin sunduğu koşulları şöyle anlattı: "Tertemiz havası ile gelecek olan sporcularımızın dayanıklılık, performans ve kondisyonlarına katkı verecek. Aynı zamanda güçlü altyapısı ile uluslararası saha ve zemin kalitesi ile hem ülkemizden hem de yurt dışından gelen takımları merkezimizde ağırlayacağız."

Tesis olanaklarını da sıralayan Yıldırım, "Giyinme odalarımız, şok havuzumuz ile hizmet veriyoruz. Olimpik yüzme havuzumuz, fitness ve basketbol salonlarımız ile 12 ay boyunca hizmet veriyoruz. Geçtiğimiz yıl 30 takımı ağırlamıştık. Bu yıl bu sayıyı 40'a çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Kamp takvimi: 1 Temmuz-31 Ağustos süreci

Kamp dönemi ağustos ayının sonuna kadar sürecek. Yıldırım, "Süper Lig'den Kasımpaşa ve Gençlerbirliği'ni ağırlayacağız. İran ve Suudi Arabistan'dan takımları da yine Erciyes'te ağırlayacağız. Kamp dönemimiz ağustos ayının sonuna kadar devam edecek" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı Erciyes, bu yıl uluslararası bir spor turizmi merkezi olma yolunda ilerliyor.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi kaç rakımda? Merkez yaklaşık 1850 metre rakımda hizmet veriyor.

Bu yıl kaç takım ağırlanacak? Merkez 3 farklı ülkeden 40'a yakın takımı konuk edecek; geçen sezon bu sayı 30 takımdı.

Hangi Süper Lig takımları geliyor? Süper Lig'den Kasımpaşa ve Gençlerbirliği Erciyes'te kamp yapacak.

Kamp dönemi ne zaman bitiyor? Kamp 1 Temmuz'da başladı, 31 Ağustos'ta sona erecek.