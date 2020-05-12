Erciş Belediyesinden ‘halk ekmek’ hizmeti

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, belediyeye ait halk ekmeği satış büfesinde incelemelerde bulundu.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam eden Erciş Belediyesi, hijyenik ortamda ürettiği Ramazan pidelerini halka sunmaya devam ediyor. Yüksek kalitede ürettiği ve halka uygun fiyatla sunduğu ekmekler, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. 300 metrekarelik alanda 15 bin kapasiteli fırında günlük ortalama 10 bin ekmek üreten Erciş Belediyesi, ürettiği ekmekleri ilçenin 11 farklı noktasında oluşturduğu halk ekmek satış büfeleriyle halka sunuyor. Piyasada 1.25 TL olan ekmeği 75 kuruşa, 2.50 TL olan Ramazan pidesini ise 1 lira 50 kuruştan halka sunan Erciş Belediyesi, özellikle dar gelirli ailelerden olumlu notlar alıyor.

Ramazan ayı dolayısıyla Vanyolu Caddesi üzerindeki Erciş Belediyesine ait ekmek satış büfesini ziyaret eden Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, vatandaşların ekmek satış hizmeti ile ilgili görüşlerini alarak, halka kendi elleriyle de ekmek vererek ‘hayırlı iftarlar’ dileklerini iletti.